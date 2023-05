Vello Vaher: mida aeg edasi, seda raskem on jalga kaela taha saada

Legendaarne tsirkuseartist Vello Vaher on pisikese Eesti oma imetrikkidega maailmakaardile viinud. Kui ta hambupidi lae all keerleb, ohhetab rahvas saalis, et nüüd kukub alla. Teleka ees olijad jätavad võileiva söömise pooleli ja jälgivad etteastet, hing kinni. Ameerika talendisaates käimine on Vello enese jaoks märgilise tähtsusega, peab seda koguni oma elu suurimaks saavutuseks. Pealegi andis telesaates esinemine (ja hiljem aastate jooksul mitmete maade talendisaadetes osalemine) justkui uue hingamise, eriti pärast 2017. aastal juhtunud õnnetust, mil vigastada sai lülisammas.