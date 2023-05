SEADUSEMUUDATUS | ID-kaarti saab jälle kätte Selverist

Juba mitmendat nädalat väljastatakse dokumente 40 Selveris üle Eesti kõikjal, alates Kuressaarest kuni Narvani. Nii saab passe, ID-kaarte ja elamisloakaarte tellida oma kodu- või töökohalähedasse kauplusesse. Selverites on dokumentide väljastamise protsess põhjalikult auditeeritud ning on olemas täielik kindlus, et inimesed võivad julgelt dokumentide väljastuskohana valida kaubandusketi, teades, et see on sama turvaline ja usaldusväärne kui dokumendil politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindussaalis järel käimine.