PANE TÄHELE | Kuidas pesu pestes elektrit säästa?

Elektroonikaettevõtte LG läbi viidud uuringust selgus, et üheksa eestlast kümnest peseb oma riideid pesumasinas vähemalt kord nädalas. Nendest 45% nentis, et on elektri hinna tõusu tõttu ühel või teisel moel oma tarbimisharjumusi muutnud. Elektrikulusid saab aga pesu pestes vähendada, kui silmas pidada mõningaid säästunõkse.