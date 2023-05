Kevad roosipeenral

Lõigates jälgige ka punga suunda – sellest sõltub, kuhu poole tulevane oks kasvama hakkab. Juhul kui roosipõõsas on laiali vajunud ja näeb välja nagu lehter, on hoopiski vaja, et oksad kasvaksid sissepoole.

Abi uinuvatest pungadest

Ka siis, kui esialgu tundub, et roosil ei ole pärast talve üldse enam eluvaimu sees, ei maksa teda kohe üles kaevata. Parem lõigake oksad tugevasti tagasi, jättes 5–6 cm pikkused tüükad ja oodake kuni jaanipäevani. Kui taim on istutatud õigele sügavusele, nii et pookekoht ja 3–4 punga jäid mulla alla, kasvavad uinuvatest pungadest uued oksad. Pookekoht on taimel kõige külmaõrnem, seega on tähtis, et istutamisel jääks see vähemalt 6–8 cm sügavusele mulla sisse.