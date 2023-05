Tervisekassa laiendas soodusravimite loetelu. Tuhanded inimesed saavad nüüd haiglaravimeid apteegist

Alates aprillist on tsütomegaloviiruse korral kättesaadav uus innovaatiline ravi maribaviiriga, mida võivad vajada ca 6 patsienti aastas. „Tegemist on viirusevastase raviga, mille eesmärgiks on veres ringleva viiruse hulga kontrolli alla saamine, et ennetada haiguse kujunemist ning seeläbi siirdamisjärgseid tüsistusi,“ selgitas Danilov.