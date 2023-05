Olen automaatkassasid aja kokkuhoiu mõttes kasutanud palju, kuid viimasel ajal kipub üha sagedamini tekkima mõte, et kas meile ikkagi pakutakse mugavust ja kiirust või on see lihtsalt hiiliv plaan kõik teenindamissektori ülesanded meile kaela määrida ja lõppude lõpuks teeme tasuta kellegi teise tööd.