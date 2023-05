Sotsiaalkindlustusamet selgitab, miks saamata jäänud peretoetused pole tänaseni laekunud

Toetus laekub maikuu jooksul, täna on juba kaheksas, me kindlasti ei oota kuu lõpuni, maksame välja esimesel võimalusel. Keegi ei jää kindlasti ilma, anname endast parima, et maksed kiiresti vajajateni jõuaks,“ kinnitas Sihtmäe.

Esimese ja teise lapse toetuse saajaid on Eestis ca 246 000, lasterikka pere toetuse (3-6) last saajaid on ca 24 000 ja lasterikka pere toetuse (7 ja enam last) saajaid on ca 115.