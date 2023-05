Nagu selgitab Wihuri Agri müügijuht Marek Peensalu, on täppisviljelus väga oluline jätkusuutlikkuse ja kokkuhoiu vaatenurgast: tänu täppisviljelusele on võimalik anda taimele keemilisi väetisi ning taimekaitsevahendeid just seal, kus seda vaja ning õiges koguses.