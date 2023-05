Piimandusekspert: üha vähem juuakse piima, see ohustab meie äri!

„Eestis on piima kokkuostuhinnad viimase kolme kuu jooksul langenud 13%, kuid Lätis ja Leedus on need paari kuuga odavnenud juba 30%,“ tõi oma ülevaates esile Eesti Panga ökonomist Sulev Pert. Tema hinnangul on edasiseks hinnalanguseks tõenäoliselt ruumi ka Eestis.