Vihmauss on aias tubli töömees: nutikas aednik valmistab nende abil maailma parimat komposti

Vihmausside eluiga võib olla kuni kaheksa aastat ning kui elamis- ja toitumistingimused on head, võib ta elada isegi 10 ja rohkem aastat. Täiskasvanuks saamiseks kulub tal kaks aastat. Vihmaussid on mõlemasoolised, see tähendab, et neil on nii emas- kui isassuguorganid, mis paiknevad peapoolsetes kaelalülides. Sõnnikuuss (Eisenia foetida) elab maksimaalselt kolm aastat.