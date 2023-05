Metsasektor: Euroopa käsib loodust taastada viisil, mis Põhjamaade metsadele üldse ei sobi

Soomele kui Euroopa kõige metsarikkamale riigile (metsasus 75 % maismaast) on Euroopa Liidu metsapoliitikaga seotud küsimused on eriti olulised. Nende europarlamendi saadik Elsi Katainen (Renew) kirjeldab Soome metsandusportaalile, et metsandust lähedalt puudutav Euroopa Liidu looduse taastamise määruse arutelud on rasked.