SEIKLUSLIK REISISARI | Kahekümne päevaga ümber Skandinaavia

Uus väljakutse tähendas ka sootuks teistsugust ettevalmistust. „Esimest korda läksime reisile piirkonda, kus pole ühtegi autovaruosapoodi, kust võiks leida mõne jupi vanale Žigulile. Sestap pidime hoolega järele mõtlema, mis võiks autodel reisi jooksul ära laguneda ehk milliseid varuosi täpsemalt kaasa võtta. Varuosade hunnik osutus nii suureks, et appi tuli võtta saateauto, kuhu kõik asjad ära mahuksid. Hädast aitas välja üks ruumikamaid sõiduautosid, mis praegu saadaval – Škoda Superb. „Asi oli naljast kaugel, sest Žigulid on ju vanad. Valgel on turjal 37 aastat, roheline tähistas sel talvel suisa 50. sünnipäeva,“ rääkis saatejuht Kristjan Ojang.