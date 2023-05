Kerget lootust, et ettevõtete kasumlikkus hakkab taastuma, annab asjaolu, et tarbijahinnaindeksi 26% tõusu taustal on tootmisindeks tõusnud 20%. Siiski näeme tootmismahtude jätkuvat vähenemist. Ka tarbijad on ilmselt tähele pannud, et poelettidele on jõudnud väiksemad pakendid. Ja taas teatas üks Saaremaa kalaettevõte juba, et sulgeb oma tootmise ennetavalt, et lahkuda väärikalt, mitte pankrotiga. Kas kodumaine toidutööstus on ohus?