Teesegude tegemise kunst

Selleks et taimi tee jaoks kokku segada, peab teadma mõningaid reegleid ja tavasid. Kindlasti peab arvestama, et kiiret tulemust taimravi puhul ei saa. Ravimtaimeteed toimivad aeglasemalt ja nõrgemalt kui apteegiravimid, kuid kindel on see, et nad on organismile toeks ja heaks abinõuks krooniliste haiguste korral, taastumiseks ja ennetuseks.