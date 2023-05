Niitlehine peiulill on ilus ja sünnib ka süüa

Niitlehine peiulill (Tagetes filifolia) ei uhkelda küll oma värvikate õitega, need on tal valged ja väikesed, vaevu märgatavad, ent tema tillilehtedega sarnanevad lehed lisavad lilleamplitesse mõnusat õhulisust. Ta on püstise kasvuga üheaastane taim, mis on tuntud nii ilu- kui ka maitse- ja ravimtaimena. Looduslikult on ta levinud Põhja-Mehhikost Argentinani.