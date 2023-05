VAHVAD PILDID | Lepalind hoiab pilku peal mitmel emandal

Samasugust peitusemängu olen aastate jooksul pidanud ka näiteks kadakatäksiga keset avaraid luhtasid, kuid lepalind, keda on mõnel pool tulisabaks nimetatud, on mind ehk enim murjendanud. Ta on pea igal aastal pesitsenud koduaiaski, kuid ilmsiks on see tulnud alles siis, kui pojad juba ümbritsevat avastavad. Viimastel suvedel olen märganud, et pidevalt aiatööde kallal askeldades ei pruugigi neid naabreid isegi nina all tähele panna, kuigi istuvad tihti nähtavatel kohtadel.