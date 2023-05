Kristjan Erik Loik: Eestisse lisandub rahvast, ent sündimus üha väheneb

Nädalapäevad tagasi selgus statistikaameti vahendusel, et Eesti rahvaarv kasvas aastaga üle 34 000 võrra. Võib öelda, et Eesti rahvastik kasvas Võru maakonna võrra. Samuti, et meie rahvaarv on tagasi seal, kus oli 2004. ja 1971. aastal. Üle 30 000 inimese lisandumine ei olnud muidugi üllatus, on ju rahvaarvu kasvu taga suuresti Ukrainast sõja eest pagenud inimesed.