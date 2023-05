Sirelililla suvepluus

Kui paljud ilusate õitega puud-põõsad meie kliimasse hästi ei sobi, siis sirel seevastu eelistab just külmade talvedega alasid, sest külmal ajal läbitud raskused ahvatlevad neid kevadel ohtralt õitsema. Värvitoonegi on neil rikkalikult: valgeid, kreemikaid, violetseid ja nii heledamate kui ka tumedamate varjunditega. Et tabada nende õite imelist värvipaletti, ongi kudumile valitud puuvillane valge-lillasegus lõng.