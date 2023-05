Argo Ideon: püssi põõsasse ärme viskame!

Aga kas sellepärast me tõstame käed üles ja ütleme, et stopp, Ukraina vabatahtlik abistamine Eestis lõpeb? Tuleb konkreetse MTÜ afäärist üle saada, võtta õppetund arvesse, elada see kaotus üle ja olla tulevikus teadlikumad, et nii humanitaar- kui ka sõjalise iseloomuga abis liiguvad suured materiaalsed väärtused.