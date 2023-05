Piibujutt | „Mis udist, ei dea rääki.“

Tegevusaeg: 1960ndate teine pool. Algklasside õpilased õpivad sõbrale kirja kirjutamist. Õpetaja palub kirjad adresseerida temale. Teadagi, et selles vanuses on lastel alati kiire. Koolitükid peab ruttu tehtud saama, sest ootamas on palju muud huvitavat. Aga mõistagi toob kiirustamine ka eksimist kaasa. Marika kiri algas siis nii: „Tere. Kudas Sina eld? Mina eln hästi.“ Seega – mida vähem tähti, seda kiiremini kiri valmis sai. Küllap ka kirja saaja aru sai, mida selle saatja öelda tahtis.