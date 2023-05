Argo Ideon: puuk Valeri ja sääsk Robert kutsuvad rohelusse

Tore on lugeda jutte jänkuonust ja rebaseonust, eriti kui neid loeb sulle helikonservist ilmekalt Tõnu Aav (1939–2019). Vahvad olid ka televisioonis Jänku-Juta ja Rebase-Rein, väga erinevad, aga eksisteerisid suurepäraselt ühes saatesarjas.

Päriselus jänese ja rebase vahel mingeid mõttevahetusi ei ole. Nad ei tee kompromisse. Armsa väikese jänkupoja sööb rebane ära või siis õnnestub pikk-kõrval minema lipata, nii et kannatajaks on rebane. Rebasel jääb kõht tühjaks, jäneseta on tema õhtusöögiks nälg.