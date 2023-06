Epimeediumide liike arvati varem olevat paarkümmend, nüüdseks on eristatud lausa poolesaja liigi kanti. Lisaks veel hulk sorte, mis Eesti aedadeski on levima hakanud. Nõukogude ajal kasvatati meil peamiselt alpi epimeediumi. See on tore taim, mis hiliskevadel-varasuvel ehib end punakasroosade õitega.