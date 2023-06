„See oli päris äge, kui kits kakas!“ Allikasilma paimaiad taluloomad reisisid koolilastele külla

Umbes poole tunni kaugusele Alule saavad sõita lambad Lilo ja Laiguke, kitsed Vahukomm ja Kribu, jänesed Morticia ja Tuhk ning Kana. „Need on kindlad ninad, kes ei lähe stressi. Teised nunnud on kodus seltskondlikud, aga reisida neile ei meeldi ja me ei sunni ka,“ räägib Kadri.