KÜSITLUS | Mitu last võiks olla ühes õiges Eesti peres?

Laste hulk peres on osade huvigruppide jaoks endiselt suur murekoht. Vähene sündimus ja rahvastiku vananemine teeb muret majandusanalüütikutele. Elanikud tunnevad end aga ebakindlat ja ei soovi rohkem lapsi saada, sest leiavad, et riik ei toeta neid piisavalt. Globaalse ülerahvastatuse seisukohalt on inimesi niikuinii liiga palju. Küsime nüüd Maalehe lugejatelt, mitu last teie meelest peaks ühes Eesti peres olema?