Esmalt tuleb leida korvpalliväljakule sobiv asukoht, sealjuures tuleb muidugi arvestada väljaku mõõtudega. Tänavakorvpalliplatsi standardsuurus on 15×11meetrit, aga kui on soov rajada harjutusnurk omaenda hoovi, võib plats olla ka muude mõõtudega. Oluline on leida piisav maa-ala ja sealjuures veenduda, et asukoht oleks ohutu – pall võib mõnikord lennata ka väljakust kaugemale ja muidugi oleks parem, kui kohe palliplatsi kõrval poleks naabri aken või lillepeenar.