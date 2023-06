Kastmine on kunst

10 cm sügavuselt märga pinnast on piisav muru, suvelillede ja madalakasvuliste püsikute jaoks. Ülejäänud aiataimedele on seda aga ilmselgelt vähe. Selliselt kastes ja väetades meelitame juured mulla pinnapealsesse kihti, mis muudab taimed külma- ning põuahellaks.

Turvas mahutab mitu korda rohkem vett kui muld. Et kastetuks saada, mahutab liitrine kuivanud turbaga pott ka liitri vett, seega 10-liitrine pott mahutab 10 l jne. See kehtib juhul, kui turvas pole päris kuiv, vaid veidi niiske. Täiesti kuiv turvas vett kohe vastu ei võtagi. Seega tuleks enne istutamist juurepalli vees leotada ja jälgida, et konteinerisse istutatavatel taimedel oleks juurepall läbi leotatud.

* Istutatud puid-põõsaid ja püsikuid tuleb esimesel kahel aastal kindlasti sagedamini kasta, kuna nad ei ole veel korralikult juurdunud.

* Multšitud taimede puhul kontrollige, et ka muld saab märjaks, mitte ainult multšikiht.

* Arvestage, et osa kastmisvett valgub mujale, kui taimed kasvavad kallakul, on istutatud multšikangale, kui muld on liiga kuiv ja paakunud.

* Suuremate mullapalliga istutatud taimede korral ei suuda juurestik rahuldada taime maapealse osa vee- ja toitainetevajadust. Sellisel juhul aitab kuival ajal kastmine ning väetamine lehe/okka kaudu: vihmutage taimi hommikusel ajal või siis, kui päike ei paista. Mainitud probleem võib tekkida enamasti siiski vaid suuremate okaspuude puhul, lehtpuudel harvem.

* Päikese käes kasvavad taimed vajavad tihedamalt kastmist kui need, mis on varjus.

* Liivases pinnases kasvavaid taimi tuleb kasta tihedamalt kui savikal mullal kasvavaid.





Kastke varahommikul või hilisõhtul





Sobivaim aeg kastmiseks on varane hommik või hiline õhtu, sest siis on õhk jahedam, niiskust aurub mullapinnalt vähem ja taimele jääb rohkem vett. Varahommikul või õhtul kastes on taimel küllaldaselt aega, et end kuumaks päikeseliseks ajaks piisavalt veega varustada.

Õhtust kastmist vältige taimede puhul, mis kipuvad kergemini haigestuma seenhaigustesse (roosid, aed-leeklilled jt).

Oluline on kasta taimedealust mulda, mitte valada vett taimedele. Eriti tähtis on seda arvestada siis, kui teil pole võimalik kasta õhtul või hommikul ning peate seda tegema kuumal päevaajal. Kui külm kastmisvesi satub päikesest kuumadele lehtedele-okastele, saab taim šoki.

Õige aeg tuleb valida ka taimekaitsevahendeid kasutades: pritsida pole soovitatav lauspäikeselise, vihmase ja tuulise ilmaga.

Õunapuuleht on pisut karvane, kaitstes teda kuumenemise eest. Kui sellele peaks tekkima külmast veest šokk või põletus, pole probleemi. Asi on aga hulga hullem siis, kui te peaksite oma rooside lehed ära rikkuma.

Koos kastmisveega saab taimedele anda ka vajalikku väetist. Kindel reegel on see, et väetiselahust ei valata kuivale mullale, sest taim suudab omastada toitaineid ainult väga nõrga lahusena. Kuiv muld tuleks enne väetiselahuse kasutamist kobestada ja kergelt läbi kasta, et väetise toime oleks tõhusam.