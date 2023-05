Pärnu lahel keerles võimas vesipüks

„Kui tornaado (trombi, tuulispasa) teeb paremini nähtavaks maapinnalt õhku tõmmatud tolm ja praht, siis vesipüks koosneb veepiiskadest ja -aurust,“ selgitas ta vahet. „Tekib ta tavaliselt äikesepilvede all, eriti suve lõpupoolel.“

Kallis nendib, et vesipükse võib meie kandis üpris tihti näha, sageli ka rühmadena. Näiteks 1987. aastal oli Väinamerel korraga kaheksa keerist.

Sagedamini tekib neid saarte läänerannikul, kuid on üsna sagedased ka Väinamerel, Liivi ja Soome lahel. Peamine vesipüksihooaeg on augustis ja septembris, kui vesi on veel soe, aga kohale võivad jõuda üpris külmad õhumassid.