Sidrunhein (Cymbopogon) on jõulise kasvuga mitmeaastane kõrreline, mis looduslikult kasvab troopilises Aasias: Indias, Malaisias, Sri-Lankal, Tais jm. Kogu taimel on tugev sidruni maitse ja lõhn. Puhmik võib kasvada kuni 1,5 meetri kõrguseks. Lehed on alumises osas lihakad ja valged.