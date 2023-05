Isamaa valik on kolme Kaja Kallase eksministri vahel

„EKRE ei ole valitsemisküps minu veendumuse järgi, eriti kui me vaatame julgeolekuvisiooni – seda vaadet või käsitlust, et Eesti on osa lääne kogukonnast,“ märkis eelmine välisminister Urmas Reinsalu esmaspäeval Tallinnas toimunud esimehekandidaatide väitlusel. Tema sõnul oleks Isamaa seda pidanud ka tugevamalt enne valimisi välja joonistama. „Isolatsionism ei ole Isamaale omane.“