Viidipäev on kapsaistutamise päev (15.06)

Siiski oli juuni keskpaiku tähistatav viidipäev maarahvale väga tihe tööaeg. Külvati tatart ja istutati kapsaid, sest arvati, et hiljem istutatud kapsad ei kasvata enam päid. Samas ei tohtivat sel päeva kasta taimi, et need suve jooksul ära ei kuivaks.