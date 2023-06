MEELDETULETUS | Kas jaaniõhtul on kuiv? Täna on viimane päev osaleda Maalehe ennustusvõistlusel

Sedapuhku ootame ennustust, mitu millimeetrit on suurim sajukogus, mis mõõdetakse Ilmateenistuse ametlikes meteoroloogiajaamades jaaniõhtul 23. juunil kella 18st südaööni. Kui aga kuskil ei saja – enamikule see ilmselt ka meeldiks – on 0 millimeetrit õige ennustus.

Ilmateenistuse ülevaadetest selgus omamoodi uskumatu tõsiasi, et neli viimast jaaniõhtut ongi kuivad olnud. Viimati sadas Eestis jaaniõhtul 2018. aastal, kui Võrus saadi kaela 8,9 mm (kell 22 pandi kirja 7,0 ja tund hiljem 1,9 mm). Seega on õhus võimalus, et tuleb viies kuiv jaaniõhtu järjest ja seni laekunud vastuste põhjal nii ka enamik ennustajaid on pakkunud. Elame-näeme!