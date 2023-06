Viimases hädas PotiTomat.ee korraldab suurmüügi: „Kui paarsada inimest tuleks taimi ostma, saaksime jätkata!“

„Olukord on lootusetule üsna lähedal, kasvuhoonetes on veel 8000 taime, mis peaks olema müüdud. Türi lillelaadal olid inimestel kasvuhooned juba täis ja meie taimede jaoks polnud enam ruumi. Samas tagasiside on alati suurepärane. Iga päev helistavad inimesed ja ütlevad, et nad pole iialgi nii hea ja erilise maitsega tomateid saanud, kui meie taimed eelmisel aastal kandsid,“ ütles Pappel Maalehele.