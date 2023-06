Ostu järel kirjandust uurima hakates muutus asi juba päris põnevaks. Selgus, et tegu on Kreeta endeemse tulbiliigiga. Tõsi, süstemaatika jääb pisut segaseks. Kunagi eraldati see Tulipa saxatilis'est omaette liigiks, siis aga tehti jälle alamliigiks: Tulipa saxatilis ssp. bakeri. Igatahes ‘Lilac Wonder’ sort pärineb just nimelt sellest Bakeri alamliigist. Looduslik levila on sel väike: Kreeta saare mägedes, eriti mägiplatoodel 700–2200 m kõrgusel. Seega võrdlemisi karmidest oludest pärit, mis lubaks Bakeri tulpi edukalt kasvatada siin põhjaski.