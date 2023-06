EKSKLUSIIVNE | Ainus Eesti juurtega naisastronaut: „Valmistun sõiduks Marsile“

Meie jutuajamine Nicole Aunapu Manniga toimub veebis videokõnena. Juures on ka NASA esindaja, kellele tunnistan – enne kui Nicole ekraanile ilmub –, et pabistan. Mind rahustatakse ladnas ameerikalikus vaimus: olgu ma mureta, Nicole on äärmiselt easygoing ehk siis mõnus ja lahe inimene. Ja kui ta siis videosilla kaudu ilmub, seljas sinised vormitunked, taustal hiilgamas maakera, pruunid silmad säravad kui kastanimunad sügisel ja lai naeratus paljastab täiusliku rea lumivalgeid hambaid, näib ta tõesti kui keegi, kellega oleks näiteks poes või turul kohtudes tore lobiseda. Vahetame rea südamlikke viisakusi, aga et meil on aega kõigest pool tundi ja ei minutitki rohkem, siis 3, 2, 1. Start!