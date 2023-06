Lihtne inimene riigi vastu: kõrgepingeliini mast keset taluõue tulebki ära kannatada

„Mina ei taha muud midagi kui ainult seda, et minu tervist rohkem ei rikutaks!“ põrutab Kure-Ratniku talu peremees Heino Kurg. Ta on üle 70 aasta vana ja tema ainsaks sooviks on see, et viidagu kõrgepingemast tema taluõuest minema – vähemalt paarkümmend meetrit kaugemale.