Teeleht ravib ja ka maitseb hästi

Ammustest aegadest teatakse teelehte ravimtaimena, millel on mitmeid raviomadusi. Maalapsed teavad juba lapsepõlvest, et kriimustuse või mesilase nõelamise koha peale tuleb panna teeleht. Ka moodne meditsiin kinnitab rahvameditsiinis tuntud teadmisi: teelehe mahl on üks tõhusamaid looduslikke vahendeid verejooksu peatamiseks. Taime muljutud lehte või selle ekstrakti võib panna nii põletatud, hõõrutud kui ka haudunud kohtade peale, sest teelehel on ka antibakteriaalne toime. Ta aitab kehast mürke välja tuua, leevendades just seetõttu mesilase nõelamist või sääse hammustust. Kõige tõhusam on lehed purustada, siis nahale asetada ja pärast seda katta mõneks tunniks kerge sidemega.