Au talurahvale! Eesti Pank annab välja taluperenaisele ja -peremehele pühendatud hõbemündi

Eesti taluperenaisele ja -peremehele pühendatud hõbedast meenemündi on kujundanud disainer Riho Luuse, kes on Eesti Panga meenemünte kujundanud ka varem.

„Mündil on kesksel kohal taluperenaine ja -peremees, kes on talupidajad, otsustajad, omajad, vastutajad. Nende ümber on kujutatud keerleva ringina taluhooned, koduloomad, kriiksuv aiavärav ja kooguga kaev. Kõigi nende vahel on katkematud suhteniidid. Talu on pere, kodu, töö, armastus ja mõtteviis ning iseseisev Eesti talu on olnud iseseisva Eesti riigi alustalaks,“ mõtestab meenemündi kujundust disainer Riho Luuse.