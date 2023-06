Suhkru hind on aastaga tõusnud 97%. Terve Euroopa ägab hinnatõusus ja see on alles algus

Toiduainete hinnatõus on viimase aasta jooksul mõjutanud meid kõiki. Üks suurimaid ja sirgjoonelisemaid tõusjaid on suhkur. Viimase aasta jooksul on Eestis suhkru hind viimase 12 kuuga tõusnud 97%. Euroopa liidus on vaid üks riik, kus suhkru hinnatõus on olnud veelgi suurem, edastab Eurostat.