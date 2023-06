Sander Laid ütleb, et sellist pilti, kus paat oleks triiki räime täis, enam ei näe.

Juba aastaid tagasi hakkas Nasva rannakaluritelt kostma jutte, et eestlaste rahvuskala jääb aina vähemaks. Kui alguses arvati, et tegu on lihtsalt paariaastase pausiga ning kala tuleb Sõrve poolsaare ja Abruka saare vahel laiuvasse Suurde katlasse taas kudema, siis mida aasta edasi, seda pessimistlikumaks muutusid noodid kalameeste jutus.