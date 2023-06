MAALEHT UKRAINAS | Postiljoni tagasipöördumine Ovrutši

35 aastat hiljem olen jälle platsis. Ilmselt juhtub see tühise vähemusega kunagi Nõukogude armees sundajateenistuse läbinud meestest, et on põhjust vanasse kohta tagasi minna. Mulle annab põhjuse Vene–Ukraina sõda. Eesti rajas Ovrutšis vabale platsile täiesti uue lasteaia. Puhas antiprojekt Vene agressioonile: mis võiks olla veel vastupidisem relvadele ja tsiviilelanike hukkumisele, kui ehitada väikelaste pea kohale uus ja turvaline katus?