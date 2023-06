Egert Belitšev: ütlen ausalt, et koolist me piisavalt politseinikke ei saa. Tulevad kriitilised ajad

Kui palju on praegu politsei- ja piirivalveametist inimesi teistesse riigiasutustesse rotatsioonile saadetud?

Ma võin siin täpse numbriga eksida, sest need muutuvad iga päev, aga neid on poolesaja alla.

Miks on üldse vaja inimesi teistesse ametitesse roteerida?

Selleks on väga palju põhjuseid. Näiteks on meil inimesi roteeritud meie partneragentuuride juurde Euroopa Liidus ehk siis näiteks Frontexi juurde tööle. Ka Europolis on inimesi, et saada kogemusi, kuidas on töötada teistes riikides, kuidas töötada teistes sama valdkonnaga tegelevates agentuurides.