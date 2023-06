Algselt plaanitud Natura hindamiste sätestamine relvaseadusega leiab siiski lahenduse looduskaitseseaduses

Tänasest Maalehe loost jääb ekslik mulje nagu püütaks relvaseaduse muudatustega paika panna ka kõiki Natura hindamise põhimõtted. Riigikogu menetluses olev „Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus“ loob erandite tegemise võimaluse ainult riigikaitselistel eesmärkidel, seega on vale järeldada, et selle seadusemuudatusega reguleeritakse keskkonnamõjude hindamist kõikidel Natura 2000 aladel. Keskkonnaministeerium jätkab oma tööd, et sügiseks välja töötada Natura hindamise põhimõtete seaduseelnõu, selleks on juba kohtutud ja plaanis juba lähiajal veel kohtuda erinevate huvigruppidega, sh keskkonnaühenduste ja erametsaliiduga.