Albaanias on, mida avastada

Otselende Albaaniasse küll veel ei ole, aga seda rohkem saab loomingulisust rakendada, sest võimalusi on mitmeid. Albaaniat võib külastada ühes Itaaliaga, lennates Roomast või Milanost Tiranasse. Kasutada võib ka AirBalticu otselende Dubrovnikusse, et sealtkaudu edasi Albaaniasse sõita. Samuti võib Albaaniasse sõita laevaga nii Korfu kaudu kui Genuast ja Barilt otse Durresesse. Ka Montenegro kaudu on Albaaniasse mugav lennata, sest Tivatisse viib AirBlticu otselend, ka Budvast saab ühepäevase bussireisiga esimese ettekujutuse Albaaniast. Balkanil asetseva Albaania naabreiks on Montenegro, Kosovo, Põhja-Makedoonia ja Kreeka.