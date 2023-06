JURIST VASTAB | Kas FIE abikaasa peab vastutama oma mehe tehingute eest?

Vastab notar Priidu Pärna.

Äriseadustiku kohaselt võib iga füüsiline isik tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana ja selleks peab ta enne majandustegevusega enda nime all tegutsema hakkamist tegema vastava kande äriregistrisse. FIE ei ole juriidiline isik ja FIE majandustegevuse vara on eraisiku vara ning pole tema muust varast lahutatud. Kui abieluvaralepingut ei ole sõlmitud, kehtib perekonnaseaduse kohaselt ühisvara režiim, juhul kui FIE on abielus. Seega on abielu kestel soetatud vara ja saadud tulu automaatselt abikaasade ühisvara.

FIE ettevõtlusvara suhtes perekonnaseadus ega äriseadustik erandit ei tee. Ka FIE vajab oma ettevõtlusvara käsutamiseks abikaasa nõusolekut, kui see on ühisvara. Abikaasa nõusolekut kontrollib vaid notar kinnisvaratehingute puhul. Kui FIE ostab oma ettevõtlustulu arvelt auto, siis ka see auto on ühisvara, kuigi registris võib see olla vaid ostja nimel.