TURUKOMMENTAAR | Osad hinnad vaikselt kahanevad, eriti tasub rõõmustada jahutatud kala sõpradel

Samas lahtise porgandi ja peakapsa hind on kerkinud vastavalt 26% ja 21,7%. Aastavõrdluses on kõik toidukaubad kallinenud, kuid lahtise kartuli ja jahutatud lõhe hind on langenud üle 10%. Lihatoodetest on aastaga kõige enam kallinenud kondita veiseliha 32,2% ja kodune hakkliha 36,3%.