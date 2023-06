Mullateadlane: kompostimise tulemus sõltub rohkem kui kümnest faktorist

Paljud majapidamised on 1. juunist deklareerinud kohalikus omavalitsuses, et nad komposteerivad oma majapidamises tekkivad aia- ja köögijäätmeid. Eesti Maaülikooli mullateaduse professori Alar Astoveri sõnul on tekkiv kompost taimedele kui väetis, mida tuleb ettevaatlikult kasutada.