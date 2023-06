NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kõik randa! Suur suvesoe võib kesta ainult mõned päevad

Igatahes täna ja homme vihmalootust pole ning õhutemperatuur tõuseb päeval 25–30 kraadi ümbrusesse. Sama soe on ka laupäev, aga siis tõuseb Edela-Eestis ja Liivi lahe ümbruses hoovihma- ja äikesevõimalus 25–50%, veidi suurem on vihmavõimalus pühapäeval Lääne- ja Lõuna-Eestis, kuid 75%ni tõuseb see vaid Saaremaal. Seevastu Põhja-Eesti jääb vihma poolest vaeslapse ossa, vaid esmaspäeval on Loode-Eestis väike sajuvõimalus.