Ventikas on elupäästev nähtus. Tema tasane surin lubab õhtul magama jääda ja uni tuleb täiesti hea, ilma higistamise või lämbuse kätte koolmata. Öö jooksul särki vahetama ei pea. Päeval on keerlevate plastlabade ülesanne hoida õhk liikumas umbes 1,5 ruutmeetri suurusel alal, kus toimub tekstide lugemine, toimetamine, kirjutamine ja võiks toimuda ka mõtlemist. +30 juures on tegemist asendamatu tööriistaga, +25 puhul hea abilisega, +20 korral võib lülida väiksema kiiruse peale.