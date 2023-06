FOTOD | Tantsu- ja laulupeosärkide näitusele lisandus uusi fotosid, vaata ja saada lisa!

Maalehes ilmus hiljuti üleskutse, et noored rahvatantsijad ja rahvatantsujuhid, koorilauljad ja koorijuhid saadaksid Maalehele oma noortepeo tantsurühma või laulukoori peosärgi kõrgekvaliteedilised fotod, et saaksime need lisada oma peosärginäituse galeriisse. Nüüd ongi näituse esimesed jäädvustused käes.