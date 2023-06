Kuuse-kooreüraski teine põlvkond on rünnakuks valmis

Massilise paljunemise korral on kuuse-kooreüraskid suutelised hukutama terveid metsamassiive, muutma sellega veerežiimi ja aineringet ökosüsteemis ning maastiku ilmet. Eesti Maaülikooli emeriitdotsent Kaljo Voolma selgitab õppelehes „Sinu mets“, et metsa kasutuse seisukohast tähendavad üraskikahjustused puitmaterjali ja selle kvaliteedi kadu, aga ka metsa mittepuiduliste väärtuste alanemist. Näiteks on mõjutatud metsa puhkemajanduslik ja muu kõrvlakasutus - kuivanud puude ohtlikkuse tõttu on juba suletud matkarajad mitmel pool Saksamaa rahvusparkides.

Üraskikahjustused ja nende vältimise abinõud on Voolma pälvinud tähelepanu juba üle 300 aasta. Neist on kirjutatud paljudes metsanduslikes ja putukaid käsitlevates raamatutes sajandite tagant tänapäevani. Mõned tänapäevalgi aktuaalsed üraskitõrjevõtted on teada ammustest aegadest. Näiteks juba aastal 1707 anti Saksimaal üraskite noore põlvkonna hävitamiseks korraldus värskelt asustatud üraskipuud kohe raiuda ja koorega materjal, kui võimalik, metsast eemaldada või kohapeal koorida ja koored põletada.

Keskkonnaagentuuris ja Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK) kogutud andmed kuuse-kooreüraski lendluse kohta näitavad, et saabunud soojade ja kuivade ilmade püsimisel võib üraskite teine põlvkond kooruda juba juuni keskel. Seega palume metsaomanikel tõrjega jätkata.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denksi sõnul on esimesed helepruunid vastkoorunud noormardikad kevadel langetatud püünispuude koore all vähemalt Tartumaal juba tuvastatud. „On võimalik, et juuni lõpuks või juuli alguseks on noormardikad enamikus Eesti paigus valdavalt juba koorunud, kui niiskem ja jahedam ilm üraski arengut vahepeal ei pidurda,“ selgitas Denks.